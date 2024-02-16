Полиция занялась конфликтом между водителями в Обнинске
Все началось с ДТП на улице Ленина, сообщила в пятницу, 16 февраля, в УМВД по Калужской области. После этого оба водителя вышли на дорогу, и начался конфликт.
По версии полиции, один из мужчин, возможно, ударил рукой по лицу своего оппонента.
На месте работают полицейские, проводится проверка.
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