Полиция занялась конфликтом между водителями в Обнинске

Все началось с ДТП на улице Ленина, сообщила в пятницу, 16 февраля, в УМВД по Калужской области. После этого оба водителя вышли на дорогу, и начался конфликт.

По версии полиции, один из мужчин, возможно, ударил рукой по лицу своего оппонента.

На месте работают полицейские, проводится проверка.

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