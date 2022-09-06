В Обнинске задержали второго подозреваемого в убийстве женщины в лесополосе

Как мы уже сообщали, 30 августа в лесополосе недалеко от улицы Красных Зорь в Обнинске было обнаружено обгоревшее тело 35-летней женщины.

Вчера в следственном комитете России по Калужской области сообщили, что нашли подозреваемого, который как выяснилось, сначала избил женщину, а затем поджег матрас на котором она лежала, чтобы скрыть следы преступления.

Как оказалось, у него был сообщник. Во вторник, 6 сентября, в СК сообщили, что в ходе детального допроса свидетелей и очных ставок установлен еще один человек - безработный 47-летний житель наукограда, который ранее уже был судим.

По версии следствия, в день трагедии компания распивала спиртное, после чего двое мужчин избили свою знакомую ногами по телу и шее.

- Следователи СК России ходатайствуют перед судом об аресте второго подозреваемого. Расследование продолжается, - добавили в ведомстве.

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