Трассу от Обнинска до Москвы расширят до шести полос
Работы по реконструкции дороги М3 с 65 по 124 километры должны завершиться в 2026 году, сообщили в правительстве Калужской области.
Участок от поселка Киевский до Обнинска расширят до шести полос, дальше до нынешнего начала платного участка будет четыре полосы.
Планируется построить 13 развязок и 11 надземных переходов, поставить освещение.
Подготовительные работы на территории Московской области уже начались.
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