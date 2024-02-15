Трассу от Обнинска до Москвы расширят до шести полос

Работы по реконструкции дороги М3 с 65 по 124 километры должны завершиться в 2026 году, сообщили в правительстве Калужской области.

Участок от поселка Киевский до Обнинска расширят до шести полос, дальше до нынешнего начала платного участка будет четыре полосы.

Планируется построить 13 развязок и 11 надземных переходов, поставить освещение.

Подготовительные работы на территории Московской области уже начались.

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