Подвал дома в Обнинске затопило фекалиями

Жительница дома №36 на улице Энгельса пожаловалась, что уже два дня никаких ремонтных работ не проводится.

- Пар с ароматами валит со всех щелей, это можно увидеть невооруженным глазом, стоя на улице и не принюхиваясь, - рассказала жительница. - В мороз живем с открытой дверью подъезда.

Эту проблему связывают с очередным обвалом хозфекального коллектора на улице Красных Зорь.

- После устранения подпора мы совместно с вашей управляющей компанией обследуем подвал Энгельса, 36, - пообещали в филиале РИР. - После обследования с УК примем решение о дальнейших действиях, один из вариантов - компенсация с нашей стороны управляющей компании затрат на уборку и дезинфекцию.

Коммунальщики напомнили, что в этом году должно начаться строительство нового коллектора. Он будет готов в 2025 году.

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