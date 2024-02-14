Очередной обвал коллектора произошел в Обнинске

Во вторник, 13 февраля, это случилось у дома №34/1 на улице Красных Зорь, сообщили в филиале РИР.

- Причина всё та же – крайне высокий износ коммуникаций, - заявили коммунальщики. - Место провала огорожено, на месте провала образовался подпор воды.

Ремонтные работы начались ночью.

За прошлый год там произошло уже 10 провалов хозфекального коллектора. В этом году должно начаться строительство нового, но проект пока не прошел экспертизу.

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