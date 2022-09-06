Первым быть всегда трудно или Как в Калужской области решается миграционный вопрос

В последнее время федеральные телеграм-каналы поднимают тему засилья мигрантов в Калужской области, а именно в Обнинске.

Когда их читаешь, рисуется просто апокалиптическая картина: если ей верить, то в наукограде просто не осталось коренных жителей, вместо ученых в городе живут сплошь выходцы из Средней Азии.

Кто кого?

В реальности все, естественно, далеко не так. Проблемы с мигрантами, а вернее, с их численностью, есть, этого нельзя отрицать. Но и объективных причин для того тоже немало. Давайте вспомним, что Обнинск находится не на изолированном острове, а непосредственно вблизи Москвы и Подмосковья, где ситуация с мигрантами в разы сложнее. В ряде подмосковных школ есть классы, где вообще нет русских учеников, в Обнинске такого и близко не увидишь.

Вообще, в ситуации с Обнинском складывается удивительная картина. Буквально зимой те же телеграм-каналы ругали калужские власти, что они не могут решить миграционную проблему и относятся к гастарбайтерам слишком мягко, дескать, те распоясались, местным жителям прохода не дают. А теперь вдруг стали, наоборот, возмущаться, что в Калужском регионе излишне жесткая миграционная политика, а детей гастарбайтеров вообще едва ли не гнобят. Через какое-то время снова вброс о возмущении местных жителей поведением «понаехавших», а далее публикации о сирых и убогих мигрантах, затурканных калужскими властями. Странно все это, не правда ли? Так и хочется обратиться к коллегам: вы уж определитесь, за что критикуете калужан. А то получается, всем плохо, никому не угодишь.

Непопулярно, но эффективно

На самом деле в Калужской области к миграционному вопросу подходят со всей ответственностью. Все гастарбайтеры под жестким контролем. А как иначе? Ведь местные власти никогда не скрывали проблем с мигрантами, которые при несоблюдении строгих мер могут выливаться в конфликты. Причем конфликты не только с местными жителями, но и внутри мигрантских групп, приводящие к росту преступности.

И, чтобы предотвратить подобные риски в регионе, эта сфера находится под особым вниманием. Калужане предпочитают не сетовать, а решать и действовать. Буквально в феврале нынешнего года губернатор Владислав Шапша принял беспрецедентные меры, благодаря которым контроль за мигрантами усилился в разы. Теперь мигранты не могут работать в магазинах продуктов и бытовой техники, в городском транспорте и такси, в кафе, ресторанах, столовых и кейтеринге, в службах доставки продуктов, а также в агентствах по подбору персонала.

Под особый контроль взяли центры, выдающие сертификаты на знание русского языка, количество выдаваемых патентов ограничили. Кроме того, миграционная служба постоянно шерстит точки проживания мигрантов, усилен контроль за регистрацией фиктивных браков. В довершение Калужский регион первым в стране приостановил участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Поскольку под видом «соотечественников» в регион приезжали те, кого нельзя назвать таковыми даже с большой натяжкой. Ни знания языка, ни элементарного знания российского законодательства, ни желания хоть как-то адаптироваться и интегрироваться в жизнь региона.

Результат налицо

Кому-то такие меры покажутся излишне суровыми, но эффект не заставил себя ждать. В частности, по данным статистики, за шесть месяцев нынешнего года в регионе более чем в два раза сократилось число граждан из Таджикистана, получивших гражданство России. За этот период уменьшилось и количество выданных мигрантам трудовых патентов.

В регионе реализован первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2022», с помощью которой выявляются и ликвидируются каналы незаконной миграции. Так, за первое полугодие органы МВД после установления фактов фиктивной регистрации с учета сняли 1514 человек, пресекли 332 административных правонарушения в сфере миграции.

Кроме того, возбуждено 28 уголовных дел по ст. 228 УК РФ (изъято 15 кг 709,6 г наркотических средств), одно – по ст. 222 УК РФ-1 (изъято 1000 г боеприпасов (патроны 7,62). Выявлено двое иностранных граждан, находящихся в федеральном розыске. Да и в целом в регионе преступность, связанная с мигрантами, значительно снизилась.

– После того как были введены строгие меры по отношению к мигрантам, ситуация стала меняться на глазах. Если, к примеру, еще прошлым летом иностранцы на том же городском пляже, на реке, собирались большими группами, вели себя развязно, не реагируя на призывы быть спокойнее, то теперь все совсем иначе. Если и собираются компании, то за собой убирают, не шумят, с местными жителями не конфликтуют. Почему были стычки? Одни шумят, другие сделали замечание – и пошло-поехало. В общем, меры действуют. Я думаю, их даже немного с запозданием ввели, но уже то, что ввели, очень хорошо. Контроль и порядок чувствуется, – рассказывает Валерий Астахов, председатель обнинской территориальной общины «Мирный».

Если говорить о работе по адаптации, в особенности детей мигрантов, то в Обнинске в этом направлении проводится большая работа. Лицей «Держава» специализируется на адаптации детей-инофонов.

– Сегодня ситуация в школе стабильная. С детьми ведется постоянная работа, отслеживается посещаемость, родители всегда на связи. В лицее организованы дополнительные занятия с детьми-иностранцами не только по русскому языку, но и по истории России, по основам духовно-нравственной культуры. Когда эта работа только стала проводиться в группе, а у меня среднее звено – с 5-го по 8-й классы, были ребята, которые не говорили по-русски совсем. За месяц усиленной подготовки они стали общаться с педагогами и сверстниками. А сегодня с удовольствием готовят доклады и защищают их. Кстати, к занятиям по изучению языка, истории, культуры России присоединяются и родители. Отношение и к педагогам, и в коллективе у детей корректное, уважительное. Хотя с некоторыми родителями вначале были конфликтные случаи, иностранцы не хотели погружаться в нашу среду. Но они в итоге выехали за пределы региона. Работа в этом направлении усилена, мы работаем дополнительно с такими группами, и администрация школы нас поддерживает, – говорит Дина Федюнова, учитель истории и обществознания обнинского лицея «Держава».

Что дальше?

Еще раз повторим, что Калужская область ведет большую работу в плане миграционной политики. Как мы видим, принятые меры дают результат. Однако некоторые считают, что этого недостаточно, могли бы потуже завинтить гайки. На наш взгляд, так говорят те, кто не в теме, не понимает суть вопроса, а именно то, что ключ к решению проблемы не у региональных властей, которые и так решают ее по мере своих возможностей. Сегодня очевидно, что необходимы коренные изменения в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, которая является главной мигрантской лазейкой. Опять же, некоторые считают, что, несмотря на принятые меры, мигрантов меньше не стало. А почему? Да потому, что региону одному не справиться с проблемой. Калужская область ввела ограничения, а те же Тульская или Смоленская области, к примеру, открыты, вот и перетекают «соотечественники» из региона в регион.

Олег Калугин, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области:

– Решение миграционных проблем в приоритете у губернатора Владислава Шапши. Эти вопросы постоянно на повестке. Причем идет не только практическая работа, но и работа по изменению нормативной базы, и, что важно, постоянно в школах пробуются разные методики обучения детей-инофонов. Флагманом в этом является лицей «Держава» в г. Обнинске. Кроме того, Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций РФ совместно с региональным министерством науки и образования вот уже второй год на базе школы № 45 в Калуге реализует проект «Мы – россияне».

Цель работы – дети-иностранцы должны стать россиянами с абсолютно непротиворечивой идентичностью. Они должны осознавать, что Россия для них – родина. Речь идет о той значительной части иностранцев, которые получили российское гражданство. И они уже от нас никуда не денутся. Этих людей необходимо интегрировать в российскую нацию. У нас нет иного варианта. Иначе они создадут параллельное общество. А этого допускать нельзя.

Но все мы понимаем, что на региональном уровне можно решить только точечные проблемы, а пласт их очень широк. Сдвинуть его можно, только изменив федеральное законодательство, которое излишне либерально по отношению к мигрантам. Я считаю, что к решению вопроса нужно подходить комплексно. Во-первых, на уровне федерального Министерства просвещения нужно вносить поправки, которые позволят вести обязательную адаптацию детей-инофонов в школах. В вузах, кстати, эта система прекрасно работает.

Ни один студент не приступит к учебе, пока не продемонстрирует базовые знания русского языка. То же самое должно быть и в школах, дети должны пройти курсы русского языка, основы поведения в российском обществе, прежде чем сеть за парту в классе с другими учениками. Это должно стать обязательной нормой, и, поверьте, такая адаптация пойдет на пользу всем: и ребятам-инофонам, и их одноклассникам, и учителям. Успеваемость повысится в разы. Ну и, конечно, как подчеркнул президент России Владимир Путин, нужно следить, чтобы количество детей-инофонов в классах не превышало 30 процентов. Что интересно, президент обратил внимание на проблему, дал посыл, а федеральные ведомства на него пока никак нормативно не отреагировали. А без правовых возможностей очень трудно решить задачу на местах. Директора школ выполняют это поручение на свой страх и риск.

Это то, что касается детей. Если говорить в целом о миграционной проблеме, то нам необходимо четко отделять трудовых мигрантов от тех иностранцев, которые нацелены на получение российского гражданства. Ведь это не одно и то же, и работа с такими категориями должна выстраиваться по-разному. Вне всякого сомнения, рабочая сила необходима, но нам не нужны новоявленные граждане, которые не способны стать россиянами. Ведь не секрет, что некоторые «соотечественники» получают российский паспорт для того, чтобы облегчить себе трудоустройство и получить преференции, полагающиеся гражданам нашей страны, а интегрироваться в российское сообщество, в российскую нацию не собираются.

В результате создается такое параллельное общество. На мой взгляд, нужно ввести мораторий лет на 20-25 на предоставление российского гражданства для выходцев из южных рубежей бывшего Советского Союза. Вне всякого сомнения, это не должно касаться тех народов, которые исконно проживают на территории России: русских (и других славян), татар, евреев, адыгов, осетин, чеченцев и представителей иных российских этносов, волею судьбы оказавшихся рожденными за пределами нашей страны. Мы должны поддержать именно соотечественников, тех, кому сегодня некомфортно проживать в других странах, и тех, кто хочет вернуться домой, в Россию.

Этим самым будет соблюден баланс, мы удовлетворим и трудовые потребности страны за счет именно трудовых мигрантов, и сможем защитить наше общество от тех, кто не собирается интегрироваться в российскую нацию. Но, повторюсь, решение этой проблемы кроется в изменении федерального законодательства. Регионам в одиночку не справиться.

Ищи, кому выгодно

Уверены, что не откроем Америки, если скажем, что за последние годы вокруг мигрантов был выстроен мощный бизнес, начиная от организации переводов документов на русский язык и заканчивая оказанием услуг по регистрации. А если к этому добавить тестирование на знание русского языка, проведение медкомиссий, то можно понять масштаб вопроса.

К примеру, только перевод паспорта обходится иностранцам в 1500- 2000 рублей, первичная регистрация на три месяца – от 2,5 тысячи с человека, регистрация временного пребывания сроком на год при самом дешевом «тарифе» выходит в 15 тысяч. При этом так называемые помогайки имеют свой процент за регистрацию в «чистой» квартире и за «ускорение» процедур. И вот в феврале этот бизнес начал рушиться, хотя пока еще держится на плаву за счет тех, кто получил одобрение по Госпрограмме переселения соотечественников до того, как Калужская область приостановила свое участие в ней.

Есть такое выражение в следствии: ищи, кому выгодно. При детальном размышлении невольно возникает мысль, что негативные «мигрантские» публикации, особенно в соцсетях и телеграм-каналах, появляются не просто так.

По материалам "Комсомольской правды"

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