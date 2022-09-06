В пункте приёма гуманитарной помощи в Обнинске заканчиваются продукты питания

Как сообщила в понедельник, 5 сентября, глава администрации Обнинске Татьяна Леонова, в наукограде становится все больше вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В пункте приёма гуманитарной помощи отмечают, что сейчас беженцам необходимы продукты питания. В частности нужны крупы, макароны, сахар, растительное масло, рыбные и мясные консервы с длительным сроком годности.

Желающие оказать помощь, могут принести продукты в библиотеку «Стекляшку» (Ленина, 84) в будни с 12:00 до 18:00.

- Спасибо всем жителям и организациям, которые уже помогли беженцам из Донбасса. Но продукты питания в пункте выдачи гуманитарной помощи заканчиваются, и мы ждем посильный вклад от каждого, - подчеркнула Леонова.

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