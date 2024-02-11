В Обнинске поздравили супружескую пару, прожившую вместе 70 лет

Благодатную свадьбу, именно так называют этот юбилей, отметили Валентин и Лидия Богдановы.

В обнинском салоне бракосочетания супругам подарили праздничный пирог, многочисленные родственники поздравили супругов со столь значительной и редкой нынче праздничной датой, сообщили в администрации наукограда в субботу, 10 февраля.

У четы Богдановых четверо внуков и шестеро правнуков. Всю свою жизнь Валентин Михайловичи отдал нелегкой работе, связанной с военной службой. Его жена, Лидия Петровна до ухода на пенсию работала в медицинской сфере.

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