В Обнинске водитель отказался сажать школьницу в автобус

О проблеме рассказала мать ребенка.

- Сколько можно биться с водителями Обнинск-Протва. Сегодня в районе 18:55, когда ребёнок возвращался домой с доп. занятий из Обнинска, водитель маршрутки не посадил в маршрутку потому, что она ехала до Верховья, не бесплатно, всегда платим за проезд, а просто до Верховья. Получается, мы так и будем ездить по настроению водителей, сегодня хочу везти, а завтра пошли вон?

Чиновники пообещали разобраться в этой ситуации.

- Мы уже запросили информацию по поводу данной ситуации в профильном отделе, - прокомментировали в пятницу в министерстве транспорта Калужской области. - К сожалению, пока не получили обратной связи от коллег, требуется немного времени, чтобы выяснить все обстоятельства. Вернемся с ответом в понедельник.

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