Житель Обнинска отдал мошенникам 7,5 миллиона рублей

В среду, 7 февраля, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела.

Обнинец поверил, что общается по телефону с представителями банка. Они несколько дней рассказывали мужчине, что кто-то пытается оформить на него кредиты. Преступники убедили жертву самому взять займ и перевести на некий специальный счет.

Житель Обнинска не только оформил кредит, но и одолжил деньги у родственника. В общей сложности он отдал мошенникам 7,5 миллиона рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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