В Калужской области возбудили уголовное дело о халатности после падения ребенка в люк

Ранее мы сообщали о происшествии в городе Балабаново Калужской области. В среду, 31 января, ученик младших классов по дороге в школу провалился в открытый люк, который припорошило снегом.

В пятницу, 2 января, в региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

По версии следствия, инцидент произошел из-за бездействия местных властей.

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