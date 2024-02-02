В Калужской области возбудили уголовное дело о халатности после падения ребенка в люк
Ранее мы сообщали о происшествии в городе Балабаново Калужской области. В среду, 31 января, ученик младших классов по дороге в школу провалился в открытый люк, который припорошило снегом.
В пятницу, 2 января, в региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
По версии следствия, инцидент произошел из-за бездействия местных властей.
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