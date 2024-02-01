11 тысяч пачек сигарет изъяли у торговца в Обнинске

Стоимость нелегальной партии табака оценивается в 1.1 миллиона рублей.

В отношении 43-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело, сообщили 1 февраля в федеральной полиции.

По версии следствия, он купил сигареты, а потом перепродавал в трех павильонах.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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