11 тысяч пачек сигарет изъяли у торговца в Обнинске
Стоимость нелегальной партии табака оценивается в 1.1 миллиона рублей.
В отношении 43-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело, сообщили 1 февраля в федеральной полиции.
По версии следствия, он купил сигареты, а потом перепродавал в трех павильонах.
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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