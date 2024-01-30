42 случая кори зафиксировали в Обнинске
Вспышка кори зафиксирована в наукограде.
С ноября такой диагноз поставлен 42 пациентам.
- Практически все заболевшие никогда не вакцинировались от этой инфекции, - рассказали в городском Собрании. - Сделать прививку можно в КБ № 8, предварительно проверив свой иммунный статус.
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