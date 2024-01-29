Калужанка восстала из мёртвых спустя 17 лет после смерти

В Жуковском районе местная жительница обратилась в суд, чтобы отменить решение о признании ее матери мертвой. Женщину преждевременно «похоронили» 26 апреля 2006 года, сообщили в понедельник, 29 января, в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Ошибка произошла из-за того, что женщина уехала в Челябинск в 1988 году и жила там без регистрации. В 2004 году ее объявили в федеральный розыск, но не нашли.

Пропавшую нашли и сделали генетическую экспертизу, которая подтвердила, что она является матерью женщины, обратившейся в суд.

Акт о смерти аннулировали спустя 17 лет.

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