В Обнинске расчистят дороги от снега

Во вторник, 30 января, в Обнинке будут очищать от снега парковочные карманы на пр. Ленина и ул. Курчатова (в районе Треугольной площади) с 8:00 до 13:00.

Также 30 января уберут снег на улице Гурьянова с 13:00 до 16:00.

Водителей просят не ставить там машины, не мешать уборке.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.