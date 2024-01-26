Жителю Обнинска вынесли приговор за нападение на полицейских

В пятницу, 26 января, Следственный комитет сообщил о приговоре 44-летнему жителю Обнинска.

Инцидент произошел 1 ноября 2022 года.

- Подсудимый был задержан за административное правонарушение и доставлен в ОМВД России по городу Обнинску, - рассказали в СК. - Находясь в отделении полиции, данный гражданин применил насилие в отношении двух сотрудников, находящихся при исполнении должностных обязанностей, после чего попытался похитить табельное оружие одной из сотрудниц.

Виновника приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.