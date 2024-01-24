В Калужской области мужчина откусил ухо приятелю

В Малоярославце местный житель откусил знакомому левое ухо. После этого он попал под следствие, сообщили в пресс-службе судов по Калужской области во вторник, 23 января.

Суд установил, что инцидент произошел 16 июля 2022 года. Осужденный напал на приятеля в ходе конфликта. Ушную раковину сохранить не удалось, что квалифицируется как неизгладимое обезображивание лица.

В результате рассмотрения уголовного дела местного жителя посадили на полтора года. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Мужчину заключили под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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