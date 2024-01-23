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Жители Обнинска убили и расчленили знакомых, с которыми праздновали Новый год

Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 23.01.2024 15:14 0 1140
Жители Обнинска убили и расчленили знакомых, с которыми праздновали Новый год

В Обнинске завершилось расследование резонансного убийства, которое произошло год назад.

По версии следствия, 1 января прошлого года 35-летний мужчина вместе со своей на тот момент 17-летней сожительницей праздновали Новый год еще с двумя людьми – мужчиной и женщиной – в квартире на проспекте Ленина.

Мужчины поссорились, и обвинямый ударил гостя ножом в горло. Потом он набросился с ножом на женщину, чтобы не оставлять свидетелей. Девушка ему помогала, нанося удары мачете. 

- После этого соучастники сложили тела в хозяйственные сумки, вынесли из квартиры и спрятали в канализационном колодце на улице Любого, где они были обнаружены 15 января 2023 года работниками коммунальных служб, - прокомментировали в Следственном комитете.

Погибшему мужчине было 43 года, женщине – 31, уточнили в прокуратуре Калужской области.

В ходе следствия выяснилось, что этот же мужчина причастен к сексуальному насилию над тремя 17-летними девушками. При этом он снял два порно ролика. В одном из случаев обнинцу помогала его девушка.

Обвиняемый является инвалидом по психиатрическому заболеванию. Экспертиза показала, что он не осознавал характер своих действий. Следствие считает, что его нужно направить на принудительное лечение.

Уголовное дело девушки выделено в отдельное производство. Ее обвиняют по двум статьям: убийство и изнасилование.

Сумки с фрагментами тел сбросили в колодец.

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Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 23.01.2024 15:14 0 1140
Тэги: криминал
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