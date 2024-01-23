В центре Обнинска ночью сгорела машина
Около 5:00 во вторник, 23 января, на улице Энгельса в Обнинске произошел пожар.
В районе перекрестка с улицей Аксенова загорелся автомобиль.
Машина сильно выгорела, но обошлось без пострадавших.
Причины происшествия сейчас устанавливаются.
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