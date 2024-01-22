В Обнинске поставщику терминалов в музей задолжали 8 миллионов рублей
В Обнинске не смогли вовремя выплатить деньги предпринимателю, который поставил информационные терминалы в музей истории города.
Бюджетное учреждение оставалось должно больше 8 миллионов рублей.
Деньги выплатили только после вмешательства прокуратуры. Должностное лицо привлечено к административной ответственности.
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