В Обнинске поставщику терминалов в музей задолжали 8 миллионов рублей

В Обнинске не смогли вовремя выплатить деньги предпринимателю, который поставил информационные терминалы в музей истории города.

Бюджетное учреждение оставалось должно больше 8 миллионов рублей.

Деньги выплатили только после вмешательства прокуратуры. Должностное лицо привлечено к административной ответственности.

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