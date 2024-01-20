В Обнинске слили в канализацию загадочную зеленую жидкость

Утром в субботу, 20 января, в Обнинске кто-то слили в канализацию большое количество какой-то зеленой жидкости с резким запахом. Она попала на очистные и в реку Дырочную, сообщили в филиале РИР.

Коммунальщики взяли пробы для анализов, чтобы определить, что это за отходы.

- На данный момент уже ясно, что сброс осуществил абонент из промзоны в Мишково, - заявили в филиале РИР.

Нарушителю, если его найдут, обещают выставить счет на возмещение ущерба.

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