Ямочный ремонт в Обнинске проведут на четырех улицах
На следующей неделе в Обнинске запланирован ямочный ремонт на пяти улицах.
22 января работы пройдут на улице Кабицынской.
23-24 января дорожники займутся улицей Московской.
В четверг, 25 января, ямочный ремонт запланирован на Железнодорожной.
А 26 января работы должны пройти на Северном въезде.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!