В Обнинске врач вымогал у пациентов крупные суммы

52-летнему врачу из Обнинска грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество. Дело скоро начнет рассматривать суд.

По версии следствия, он требовал от пациентов крупные суммы якобы за проведение более щадящих операций, хотя на самом деле этого сделать было нельзя.

Пациенты обратились к силовикам. От одного из них врач требовал 100 тысяч рублей, от другого – 150 тысяч, рассказали 19 января в Следственном комитете.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.