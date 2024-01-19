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В Обнинске врач вымогал у пациентов крупные суммы

Дмитрий Ивьев. Фото из архива.
Опубликовано: 19.01.2024 14:05 0 527
В Обнинске врач вымогал у пациентов крупные суммы

52-летнему врачу из Обнинска грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество. Дело скоро начнет рассматривать суд.

По версии следствия, он требовал от пациентов крупные суммы якобы за проведение более щадящих операций, хотя на самом деле этого сделать было нельзя.

Пациенты обратились к силовикам. От одного из них врач требовал 100 тысяч рублей, от другого – 150 тысяч, рассказали 19 января в Следственном комитете.

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Дмитрий Ивьев. Фото из архива.
Опубликовано: 19.01.2024 14:05 0 527
Тэги: криминал
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