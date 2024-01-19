В Обнинске водитель «Киа» сбил 11-летнюю девочку

Авария произошла у дома №4 на улице Цветкова около 16:00 в четверг, 18 января.

По предварительным данным, 11-летняя девочка перебегала дорогу не по переходу и попала под колеса «Киа Сид».

55-летний мужчина за рулем легковушки в этот момент двигался по улице Цветкова в сторону улицы Усачева.

Госпитализация пострадавшей школьнице не понадобилась.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.