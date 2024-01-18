В Калужской области администрацию обязали выплатить 50 тысяч рублей за покусанного собакой ребенка
В Малоярославецком районе Калужской области бродячая собака покусала девятилетнюю девочку. Местную администрацию обязали выплатить моральную компенсацию после иска прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в четверг, 18 января.
Судя по данным источника, собака вцепилась девочке в ногу.
После удовлетворения искового заявления в суде, в пользу ребенка у властей взыскали 50 тысяч рублей.
Прокуратура контролирует исполнение данного решения.
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