Жительница Обнинска отсудила у застройщика больше миллиона рублей за плохую квартиру

В Калуге суд вынес решение по делу о претензиях жительница Обнинска к застройщику, у которого она несколько лет назад купила квартиру.

При осмотре жилья женщина обнаружила множество недостатков: кривой пол, неровную укладку плитки и ламината, проблемы с окнами и дверьми, грязные стены и потолок. Претензии к застройщику не помогли – щели только закрасили краской и заклеили силиконом.

Застройщик на суде утверждал, что не все недостатки появились по его вине. Однако собственнице квартиры все равно присудили крупную компенсацию: миллион рублей на ремонт, 30 тысяч в качестве неустойки, 10 тысяч компенсации морального вреда и 36 600 рублей за услуги эксперта.

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