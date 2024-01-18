Жительница Обнинска отсудила у застройщика больше миллиона рублей за плохую квартиру
В Калуге суд вынес решение по делу о претензиях жительница Обнинска к застройщику, у которого она несколько лет назад купила квартиру.
При осмотре жилья женщина обнаружила множество недостатков: кривой пол, неровную укладку плитки и ламината, проблемы с окнами и дверьми, грязные стены и потолок. Претензии к застройщику не помогли – щели только закрасили краской и заклеили силиконом.
Застройщик на суде утверждал, что не все недостатки появились по его вине. Однако собственнице квартиры все равно присудили крупную компенсацию: миллион рублей на ремонт, 30 тысяч в качестве неустойки, 10 тысяч компенсации морального вреда и 36 600 рублей за услуги эксперта.
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