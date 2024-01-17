Очередной провал коллектора произошел в Обнинске
У дома №34/1 на улице Красных Зорь произошел очередной обвал свода трубопровода магистрального хозфекального коллектора.
– Причина неизменна – крайне высокий износ трубы, – заявили 17 января в филиале РИР.
Пока яму просто огородили. Ремонт начнется после определения степени повреждения.
Напомним, проект нового коллектора разработан и проходит госэкспертизу. Стройку обещают начать в этом году.
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