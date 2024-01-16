В Калужской области в СНТ сгорел трансформатор, люди остались без света
В Обнинске продолжаются восстановительные работы на сетях СНТ «Кварц». Из-за сильных морозов и перегрузки напряжения в электрических сетях 13 января там сгорел трансформатор.
- Трансформатор и сети принадлежат СНТ. С момента аварии устранять её помогают специалисты Жуковских районных электрических сетей, - рассказали во вторник в администрации Обнинска. - На сегодняшний день подключено около 70% домовладений, работа по поиску и устранению коротких замыканий на линиях электропередач СНТ продолжается.
Город предоставил генераторы на время восстановительных работ.
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