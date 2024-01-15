В Калужской области двое мужчин выбивали долг кулаками

В Обнинске возбудили уголовное дело по статье самоуправство. Под подозрение попали два местных жителя, проинформировали в пресс-службе полиции региона в понедельник, 15 января.

Как стало известно в ходе расследования, один из подозреваемых потребовал у пострадавшего вернуть ему 10 тысяч рублей, на что тот ему отказал. Тогда приятель мужчины отнял у пострадавшего телефон, толкнул его и ударил кулаком в лицо.

Нарушители убежали с места преступления. Телефон они продали.

Сейчас подозреваемые под подпиской о невыезде. Им грозит пять лет тюрьмы.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.