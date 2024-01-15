В Обнинске нашли подростков-вандалов, сломавших двери в туалете торгового центра
Камеры наблюдения помогли найти подростков-вандалов, которые сломали двери в туалете «Триумф Плазы». Ранее видео публиковали в соцсетях.
Сейчас проверку проводит полиция, рассказали в администрации Обнинска.
По некоторым данным, эти же подростки сломали шлагбаум на парковке возле бассейна на проспекте Ленина, 91.
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