Аварии заблокировали трассу М3 «Украина» в Калужской области

Днем в пятницу, 12 января, на трассе М3 «Украина» в Калужской области произошло несколько ДТП в районе Ворсино.

Движение заблокировано в обе стороны.

Пробка растянулась на пять километров.

Водители, стоящие на трассе, призывают искать пути объезда.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.