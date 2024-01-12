Аварии заблокировали трассу М3 «Украина» в Калужской области
Днем в пятницу, 12 января, на трассе М3 «Украина» в Калужской области произошло несколько ДТП в районе Ворсино.
Движение заблокировано в обе стороны.
Пробка растянулась на пять километров.
Водители, стоящие на трассе, призывают искать пути объезда.
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