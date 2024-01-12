Реконструкцию трассы М3 «Украина» в Калужской области завершат до конца 2026 года

До конца 2026 года планируется завершить реконструкцию трассы М3 «Украина» между Обнинском и Москвой.

Об этом в пятницу, 12 января, в рамках Дня Калужской области на выставке «Россия» заявил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, на обновленном участке не будет пересечений на одном уровне. Решить проблему пробок помогут новые развязки.

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