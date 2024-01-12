Жительница Обнинска отдала мошенникам больше миллиона рублей
В Обнинске местная жительница стала жертвой телефонных мошенников, которые позвонили ей и сказали, что кто-то пытается оформить кредит.
Сначала она сама перевела 233 тысячи рублей на якобы безопасный счет, а потом с помощью ее данных преступники действительно оформили кредит на миллион рублей.
Как сообщили в полиции, сейчас ведется расследование уголовного дела. Жителей наукограда призывают не верить таким звонкам и в случае необходимости самим обращаться в банк для уточнения деталей.
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