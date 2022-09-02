В Обнинске большегрузы продолжают мухлевать с весовым контролем возле плотины

Жители Обнинска ежедневно наблюдают за тем, как тоннары, курсирующие по дороге возле плотины, продолжают обманывать весовой контроль, который здесь появился как раз из-за жалоб жителей на фуры с песком, которые каждый год разбивают эту дорогу.

Появление весового контроля, увы, никак эту проблему не решило – водители большегрузов просто проезжают через рамку на минимальной скорости в 3-5 километров, из-за чего техника не может считать вес грузовой машины.

В июле администрация города выходила с инициативой к министерству транспорта Калужской области с просьбой увеличить минимальную скорость проезда большегрузами поста весового контроля до 20 км/ч. Однако с тех пор так ничего и не изменилось.

В пятницу, 2 сентября, в нашу редакцию пришло видео от жителя города, который запечатлел момент проезда очередного грузовика: тот скинул скорость и спокойно проехал через рамку, оставшись незамеченным для весового контроля.

Как сообщили в Минтрансе в четверг, 1 сентября, сейчас ведомство взаимодействует с органами ГИБДД и прорабатывает варианты решения этого вопроса. На наш взгляд, проблему могла бы решить установка камер. А как считаете вы?

Видео смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.