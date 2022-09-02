Под Обнинском перевернулся учебный автомобиль

В пятницу, 2 сентября, в районе Обнинска, по дороге, ведущей от плотины в сторону деревни Городня, произошло ДТП с участием учебной машины одной из местных автошкол.

По нашей информации, за рулём находилась ученица. В крутом повороте женщина не справилась с управлением - резко повернула руль, из-за чего машина опрокинулась на крышу.

К счастью, пострадавших в результате аварии нет.

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