В Калужской области мужчина убил знакомого во время пьянки

В Жуковском районе Калужской области продолжается расследование убийства 40-летнего местного жителя. Его тело с ножевыми ранениями нашли на улице, информирует региональный следственный комитет в среду, 10 января.

Во время расследования удалось выяснить, что 29 декабря в деревне Верховье 51-летний подозреваемый и погибший вместе пили. В какой-то момент они поругались, и мужчина ударил собутыльника ножом в живот и спину. Пострадавший умер на месте.

Нарушителя поймали в тот же день, и он признал свою вину. В данный момент его заключили под стражу.

Расследование продолжается.

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