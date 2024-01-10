В Обнинске заработали автобусные маршруты №4А и №4Б

В среду, 10 января, в Обнинске начали работу новые кольцевые маршруты №4А и 4Б.

- К их запуску по просьбам жителей мы сделали две дополнительные остановки на улице Калужской, - рассказала глава администрации Татьяна Леонова. - Теперь между 51 микрорайоном и Музыкальной школой, Храмом Рождества Христова, Центром «Доверие», торговыми центрами в районе улицы Энгельса и Аксёнова есть автобусные маршруты.

Расписание автобусов размещено на сайте администрации.

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