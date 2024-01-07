В Обнинске на улице Поленова восстановили отопление

После прорыва трубы в четвертом подъезде дома №6 на улице Поленова в Обнинске вода хлынула в нежилые помещения на первом этаже. Авария произошла из-за низкой температуры. После этого в квартирах, которые находятся в домах 2,4 и 6 начались проблемы с отоплением.

Как рассказала глава администрации Татьяна Леонова, в воскресенье, 6 января, в 01:30 аварийная бригада, специалисты горхозяйтсва, КСК и РИР прибыли на место аварии. К 4 часам протечку удалось устранить, утром отопление вернулось в квартиры.

Однако одна из жительниц несколько часов назад в комментариях на странице главы администрации рассказала, что часть батарей в их квартире остается холодной.

- До 17-ых этажей, 4-ого дома давление не доходит, - уточнила местная жительница.

Мы будем следить за ситуацией.

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