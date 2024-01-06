В Обнинске покажут рождественское представление

В субботу, 6 января, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова сообщила о рождественском представлении в городе.

8 января в 12-00 в ГДК покажут театрализованное представление «Звезды Рождественской сиянье», а в 16:00 в ДК ФЭИ - концерт «Продлись, очарованье Рождества!».

- Поздравляю с наступающим Рождеством Христовым и приглашаю на православный фестиваль «Рождественская звезда», - говорит глава администрации. - Вот уже 26-й раз он соберёт вместе артистов, которые подарят зрителям праздник добра, мира и творчества.

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