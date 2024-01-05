В Калужской области власти заливали каток и повредили пожарный гидрант

В пятницу, 5 января, в наш чат-бот обратной связи написали жители Медыни.

- В городе Медынь нет подачи холодной воды по улице Калужское шоссе, д3. В такие морозы решили залить каток и после этого полгорода осталось без воды. В квартире температура ниже нормы,батареи почти холодные и никому нет дела до этого.За отопление мы платим даже больше,чем в Калуге! Дети болеют, руки ледяные,круглосуточно работают обогреватели! Очень хотелось чтоб этот вопрос не остался без внимания и были приняты меры!!!!!!

Вопрос редакции смогли прояснить в Водоканале.

- В результате заливки катка (работала администрация) был повреждён пожарный гидрант. Произошла утечка холодного водоснабжения. В настоящее время система запущена, водоснабжение постепенно восстанавливается.

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