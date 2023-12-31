В Обнинске 300 человек собрались на новогодний забег
В воскресенье, 31 декабря, в Обнинске проходит костюмированный легкоатлетический забег «Новогодний хоровод».
Участвовать в забеге вызвались более 300 человек.
- Все в ярких новогодних костюмах и с хорошим настроением! – рассказали в администрации города.
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