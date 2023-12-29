В Обнинске на неочищенной от льда лестнице травмировалась восьмилетняя девочка

В четверг, 28 декабря, жительница Обнинска оставила жалобу на странице губернатора Калужской области Владислава Шапши. Она рассказала о том, что на улице Гагарина 51, около 3 подъезда, на заледеневших ступеньках поскользнулась и упала ее восьмилетняя дочь.

- Не передать Вам,что чувствует мать, когда на ее глазах , ее ребенок летит вниз головой со ступенек. Много раз, мной , а также жильцами нашего дома, были поданы жалобы на работу дворников, - написала женщина.

Также по ее словам двор не очищают трактором, дорожки и ступеньки не посыпают песком.

- Дворники совсем не говорят на русском языке. Сколько будет продолжаться этот беспредел, пока из за чьей-то лени или жадности кто-нибудь не убьется или не станет инвалидом? – возмущается женщина. - Почему УК не контролирует работу этих ценных специалистов?

На жалобу жительницы Обнинска отреагировали в ГЖИ.

- Сожалеем, что произошла такая ситуация. Мы оперативно передали сигнал в УК для обработки песко-соляной смесью и уборки придомовой территории, - ответили в инспекции.

В пятницу утром, 29 декабря, представили ГЖИ уточнили, что по сведениям УК придомовую территорию почистили, а дорожки посыпали песком.

Однако судя по последнему комментарию женщины, работы не провели.

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