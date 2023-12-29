В Обнинске каток у Дома ученых откроется 30 декабря

В субботу, 30 декабря, в Обнинске в 11:00 откроется каток на площади возле Дома ученых.

Посетить его можно будет бесплатно каждый день с 10:00 до 22:00. Проката коньков не будет.

Организацию катка проспонсировали частные компании.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.