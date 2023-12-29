В Обнинске каток у Дома ученых откроется 30 декабря
В субботу, 30 декабря, в Обнинске в 11:00 откроется каток на площади возле Дома ученых.
Посетить его можно будет бесплатно каждый день с 10:00 до 22:00. Проката коньков не будет.
Организацию катка проспонсировали частные компании.
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