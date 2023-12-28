В Обнинске вынесли приговор грабителю, нападавшему на женщин на улице

В Обнинске городской суд отправил на шесть лет в колонию особого режима мужчину, который нападал на женщин в августе и сентябре.

Он подбегал к прохожим и пытался похитить золотые украшения. Два раза у грабителя это получилось, а с третьей женщины он не смог сорвать золотую цепочку. В этот момент его помог задержать очевидец.

Ранее преступник уже был судим. Наказание ему назначили с учетом неотбытой части по предыдущему приговору.

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