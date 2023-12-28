Житель Обнинска убил своего отца

Жителю Обнинска грозит до 15 лет лишения свободы за причинение смерти своему отцу, сообщили 28 декабря в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Обвиняемый с женой пришел в квартиру к отцу, увидел его спящего в состоянии опьянения и своего ребенка, оставленного без присмотра, - пояснили в СК. - Обвиняемый подошел к дивану, на котором лежал его отец, и из-за возникшей неприязни подверг его избиению, а затем сдавил шею потерпевшего руками и стал трясти лежащего на диване потерпевшего. После совершения указанных действий обвиняемый вместе с женой и сыном покинули место происшествия. Потерпевший скончался в своей квартире от нанесенных ему сыном телесных повреждений.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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