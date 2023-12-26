В Обнинске у курьера нашли 31 килограмм наркотиков
В Обнинске задержан 52-летний мужчина, который привез в Калужскую область 31 килограмм синтетических наркотиков.
Курьер доставил запрещенное вещество из Кургана, сообщили 26 декабря в федеральном МВД.
Наркотики он спрятал в гараже, который специально для этого арендовал.
Подозреваемому грозит пожизненный срок.
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