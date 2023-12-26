В Обнинске возникли проблемы со строительством крупнейшего в России архива

В Обнинске продолжается строительство крупнейшего в России архива, однако в ходе работ возникли трудности. На днях там побывала аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

- Мы убедились, что степень строительной готовности объекта высокая, - заявила Орлова. - Однако, учитывая, что 2023 год подходит к завершению, можно констатировать, что в срок объект введен не будет

Она рассказала, что на данный момент не выполнена треть работ.

Аудитор также обратила внимание на большую дебиторскую задолженность у подрядчика. По состоянию на 12 декабря это 1,6 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда – аванс по госконтракту, а 326,3 миллиона – пени по неисполненным обязательствам.

Филиал Госархива в Калужской области будет рассчитан на хранение 12 миллионов бумажных дел и 21 петабайта цифровой информации. Его собираются открыть в 2024 году.

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