В Обнинске затопило детский сад
В субботу, 23 декабря, затопило новый детский сад на улице Пирогова,12 в Обнинске. Фотографии потопа прислала наша читательница в чат-бот обратной связи.
Мы позвонили заведующей учреждения. Она ответила, что сейчас все последствия ликвидированы и в саду уже проводят утренники.
Помощник министра науки и образования Калужской области Михаил Морозов рассказал, что причиной ЧП стал прорыв крана.
- Сейчас все последствия ликвидированы, помещения сухие, образовательный процесс идет в обычном режиме, - отметил Морозов. - Благодарим родителей, которые принимали участие в наведении порядка в группах.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!