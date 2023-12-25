В Обнинске затопило детский сад

В субботу, 23 декабря, затопило новый детский сад на улице Пирогова,12 в Обнинске. Фотографии потопа прислала наша читательница в чат-бот обратной связи.

Мы позвонили заведующей учреждения. Она ответила, что сейчас все последствия ликвидированы и в саду уже проводят утренники.

Помощник министра науки и образования Калужской области Михаил Морозов рассказал, что причиной ЧП стал прорыв крана.

- Сейчас все последствия ликвидированы, помещения сухие, образовательный процесс идет в обычном режиме, - отметил Морозов. - Благодарим родителей, которые принимали участие в наведении порядка в группах.

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