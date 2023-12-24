В Калужской области при столкновении трех машин пострадал человек

В воскресенье ночью, 24 декабря, в Жуковском районе на автодороге «Москва-Рославль» произошло ДТП, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

По предварительной информации, около двенадцчати часов ночи водитель «Газели» не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он столкнулся с мусоровозом «ФАВ» и «Нисаном».

В результате столкновения пострадал водитель «Нисана».

Тяжесть травм пострадавшего уточняется.

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