Первый звонок в Обнинске прозвенел для 2 000 первоклашек

В четверг, 1 сентября, во всех школах страны прозвенели Первые звонки и прошли торжественные линейки.

В этом учебном году в системе общего образования Обнинска будут обучаться почти 25 тысяч детей. Из них 8300 дошкольников и 16732 школьника. А вот в первый раз в первый класс сегодня пошли 1980 детей.

Как сообщила начальник управления образования администрации города Татьяна Волнистова, в День знаний в школах проведут классные часы на тему «Россия – страна возможностей», где детям расскажут о спецоперации и Героях России.

Первое сентября в обнинских школах отметили с размахом: учащиеся начальных классов вместе со старшеклассниками пели песни, рассказывали стихи, посвященные педагогам, танцевали вальс и запускали в небо шары. Особенно ярко линейка прошла в 17-й школе, где ребята станцевали под знаменитое «Американо».

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